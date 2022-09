Er zijn er die veel moeite steken in een huwelijksaanzoek, maar wat Jelle Vermote heeft bedacht was toch wel heel uitzonderlijk: hij vroeg zijn vriendin ten huwelijk met... een maïsveld.

Jelle Vermote had een bijzondere verrassing voor zijn vriendin Stephanie: een vlucht met een vliegtuigje over de Westhoek. Maar die vlucht nam een nog verrassender wending: in een maïsveld langs de A19 in Ieper verscheen plots een boodschap: "Petytje, wil je met me trouwen?" en een bijhorend groot hart.

Voor één keer geen maïsdoolhof maar een bijzondere vraag geoogst in een maïsveld met dank aan broer Jonas: hij reed de boodschap uit. Met goede afloop: vriendin Stephanie Petyt zei volmondig Ja!