Dit wordt het schepencollege in Ieper

Zoals reeds bekend levert Open Ieper met Emmily Talpe de burgemeester. Partijgenoten Patrick Benoot en Diego Desmadryl worden schepen, Ann-Sophie Himpe wordt voorzitter van de gemeenteraad.

"Constructief samenwerken"

Toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper): “De Ieperse kiezer koos op 14 oktober voor verandering, en met dit nieuwe team willen we dan ook krachtig gehoor geven aan dat signaal. Momenteel werken we aan een doordacht bestuursakkoord met de krachtlijnen voor de komende bestuursperiode. Maar wij hebben de waarheid niet in pacht, en willen dan ook volop inzetten op inspraak van de burger. Ik reik ook de hand naar alle andere politieke partijen om constructief samen te werken aan de toekomst van onze stad. “

Drie schepenen voor sp.a

Sp.a krijgt met Philip Bolle de eerste schepen in het toekomstig college, hij wordt daarin vergezeld door partijgenoten Valentijn Despeghel en Ives Goudeseune.

Philip Bolle (sp.a): “De Ieperling heeft op de verkiezingsdag duidelijk aangegeven geen boodschap te hebben aan ruzie en gestook. Van het stadsbestuur wordt verwacht dat het eendrachtig de belangen van de inwoners en de stad behartigt en dat is precies wat we gaan doen. Met oog voor de kleine noden en ergernissen van de bewoners en de grote belangen die de toekomst van de stad en onze dorpen bepalen. Deze dankbare taak en uitdaging nemen we met beide handen aan.”

Twee schepenen voor N-VA

Voor N-VA zullen Eva Ryde en Dimitry Soenen zetelen in het college. Dimitry is eerste opvolger van Jan Vercammen die zijn mandaat in de gemeenteraad zoals eerder al aangekondigd niet opneemt.

Schepen Eva Ryde (N-VA): “We zijn enthousiast over de positieve energie en hoge motivatie in deze gloednieuwe ploeg. De opgedane bestuurservaring brengen we graag mee aan tafel, om frisse ideeën en voorstellen concrete vorm te geven. Samen staan we klaar om de uitdagingen van groot-Ieper aan te gaan, in goed overleg met alle partijen en elke buurt.”

Wie krijgt welke bevoegdheden?