Dit wordt de nieuwe omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Tijdens de inspraakronde voor de omgeving van de OLV-kerk en de historische straten werden bezorgdheden geuit over het verdwijnen van de gracht. Het stadsbestuur nam deze bezorgdheden ter harte. In nauw overleg met Erfgoed Vlaanderen, SOS Patrimonium en Archeologie Zuid-West-Vlaanderen werd het ontwerp aangepast. “De historische elementen zullen meer tot hun recht komen”, zegt zegt Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen. “De bestaande gracht blijft behouden en wordt zelfs uitgebreid met een nieuwe waterpartijen aan de kant van de Artillerietoren. Door de gebouwen van Sint-Vincentius deels te slopen kan er ook aan die kant van de kerk een waterpartij aangelegd worden. Er zal drie keer méér water zijn dan in de huidige toestand. Ook de historische muur tussen de Artillerietoren en de Groeningestraat wordt zichtbaar gemaakt. De militaire geschiedenis van de kerk wordt nog meer voelbaar.”

“Pareltje”

“Dit wordt echt een pareltje”, vult schepen van Openbare Werken Axel Weydts aan. “Dit nieuwe ontwerp zet in op méér groen en méér water in het historische hart van de stad. Dat is goed voor de beleving, maar ook voor de biodiversiteit en de waterhuishouding. Een historisch stukje Kortrijk wordt futureproof gemaakt.” “Dit vernieuwde ontwerp zorgt dat de geschiedenis van 1302 nog meer voelbaar wordt in ons stadsweefsel”, pikt cultuurschepen Axel Ronse in. “Gecombineerd met de museale beleving die de Onze-Lieve-Vrouwekerk vanaf 11 juli 2022 krijgt, wordt het dé site om een beter inzicht te krijgen op de unieke geschiedenis van deze plek.”