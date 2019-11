Dit wordt de nieuwe binnenstad van Torhout

In april volgend jaar starten in Torhout de voorbereidende werken voor de langverwachte stadskernvernieuwing. Over drie jaar moet de binnenstad van Torhout er helemaal anders gaan uitzien, overal komen ook nieuwe rioleringen.

Een maquette in het stadskantoor geeft al een impressie van hoe de Markt er na de zomer van 2023 zal uitzien. Blikvanger wordt een trappenterras aan de achterzijde van het oude stadhuis. Omdat er parkeerplaatsen verdwijnen, kocht de stad onlangs de site Pollet voor 1,6 miljoen euro. Daar gaat een oude schoenenwinkel tegen de vlakte, om tot 100 openbare parkeerplaatsen te komen. In september starten de echte werken. (lees verder onder de foto)

"We starten stroomafwaarts vanaf de Kortemarkstraat om via de Zuidstraat op de Markt te eindigen," zegt schepen van Openbare Werken Hans Blomme. "De overlast op de Markt en de straten er rond zal meevallen. We schuiven systematisch op. We werven ook iemand aan die drie jaar lang de communicatie zal voeren tussen stad, bewoners en handelaars."

De stad spreekt van ingrijpende werken, maar wel met een meerwaarde voor handelaars, horeca en inwoners.