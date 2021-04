Dit weekend geen toeristische topper aan de kust

Het verlengde Paasweekend is doorgaans een topper voor ondernemers aan de kust, maar dit jaar is het eerder een flop.

Behalve enkele wandelaars en hier en daar wat raamverkoop valt er niet veel te beleven op de dijk en dat ligt zeker niet alleen aan het mindere weer. Sommige strandbars openen de deuren niet eens want raamverkoop en ligzetelverhuur is niet rendabel op deze manier.

Wat uiteindelijk wel nog kan is vaak niet duidelijk voor de mensen en zorgt voor verwarring.

"Ik concludeer dat de wirwar aan regels ervoor zorgt dat iedereen het beu is. Dat het maar snel 1 mei is. Hopelijk kunnen we ons dan weer iets meer normaal gedragen", reageert Jurgen Content, eerste schepen van Blankenberge.