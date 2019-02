Dit weekend al terrassen in Ieper

Met het mooie weer komend weekend zal je in Ieper al een terrasje kunnen doen. De horeca-uitbaters mogen de stad uitzonderlijk nu al hun terras opzetten, ruim een maand eerder dan anders.

Normaal mogen horecauitbaters pas eind maart hun terras opbouwen, maar het mag nu dus vroeger, vanaf vrijdagmiddag. Concreet gaat het om tien losse tafels en veertig stoelen per zaak, maar uitbaters moeten ze ’s avonds wel binnenhalen. Voetgangers moeten ook doorkunnen.

Definitief winterterrassen?

“Al vele jaren pleitten wij voor winterterrassen in onze stad. In afwachting van de nieuwe reglementering rond permanente gevelterrassen, zetten we nu een belangrijke eerste stap,” zegt burgemeester Emmily Talpe.