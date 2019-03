Dit voorjaar aanbesteding geluidsberm E17 Stasegem

De stabiliteitsstudie voor de te realiseren geluidsberm langs de E17 in Stasegem werd eind mei 2017 aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezorgd. “De technische bepalingen voor de aanleg werden in vorig jaar afgewerkt”, zo weet Bert Maertens. “Aangezien het om pure grondwerken gaat, wordt het bestek nog uitgebreid met het herstel van grondafschuivingen op taluds langs de E403 in Aalbeke.” De aanbesteding wordt voorzien dit voorjaar. Als de aanbestedingsprocedure zonder problemen verloopt, zullen de werken na het bouwverlof kunnen uitgevoerd worden.

Al lang vragende partij

De bewoners van de wijk Keizershoek in Stasegem zijn al langer vragende partij om de geluidshinder afkomstig van de E17 aan te pakken. De noordelijke geluidsberm langs de E17 werd reeds gerealiseerd, tussen augustus 2014 en maart 2015. “Op de zuidelijke, ter hoogte van de wijk Keizershoek, bleef het echter wachten. De start van de aanbestedingsprocedure was eigenlijk al eind 2016 gepland”, aldus Wout Patyn, fractieleider van N-VA Harelbeke. “Maar uitstel is geen afstel. Ik bleef er bij de minister op aandringen dat de geluidsberm zo snel mogelijk gerealiseerd werd”, zo zegt Bert Maertens.

Het dossier is er eentje dat nog meegaat van de vorige legislatuur onder toenmalig minister Crevits. Toen werd echter een aanbestedingsfout gemaakt waardoor het tot heden blijft aanslepen. De nieuwe aanbesteding komt er nu, ik kan alleen maar hopen dat ze er snel werk van maken. Onze burgers wachten nu al lang genoeg", aldus gemeenteraadslid Wout Patyn (N-VA).

Lees meer: