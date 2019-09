Dit verandert op 1 september

Nieuwigheden in het onderwijs

Het nieuwe schooljaar 2019-2020 staat voor de deur en dat brengt ook een aantal nieuwigheden mee. Het kleuteronderwijs wordt inzake financiële middelen gelijkgesteld met het lager onderwijs, de eerste graad van het middelbaar onderwijs gaat met nieuwe eindtermen van start en het hoger onderwijs wordt voor een stuk hervormd.

Ook jongens ingeënt tegen HPV

Vanaf september, en dus vanaf het schooljaar 2019-2020, worden vaccins tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) ook gratis ter beschikking gesteld voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. Het vaccin werd eerder al gratis aangeboden aan meisjes. De Hoge Gezondheidsraad formuleerde in een advies echter dat ook bij jongens dankzij het vaccin een aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden.

Het Humaan Papillomavirus (HPV) is een van de meest besmettelijke seksueel overdraagbare aandoeningen.

Vaste en afgeronde remgelden bij kinesist

Kinesitherapiepatiënten zullen vanaf 1 september een vast remgeld betalen voor hun behandeling, en niet langer een percentage van het honorarium.

Door de vaste remgelden wordt het systeem eenvoudiger: het aantal remgelden vermindert, de bedragen zijn afgerond en zullen niet verhogen bij een volgende indexering of opwaardering van de honoraria.

Step kopen met ecocheques

Vanaf 1 september kunnen werknemers ook steps, eenwielers en hoverboards kopen met hun ecocheques.

De lijst met producten die met ecocheques gekocht kunnen worden, werd aangevuld naar aanleiding van de invoering van het mobiliteitsbudget. Dat laat toe dat werknemers een geldsom vrij kunnen verdelen over verschillende vervoersmiddelen zodat ze vlotter en milieubewuster op het werk raken.

Opslag voor half miljoen bedienden

Bijna een half miljoen bedienden krijgen vanaf 1 september een koopkrachtverhoging van 1,1 procent. Dat is het gevolg van het sectorakkoord binnen het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200), dat geldt voor zowat 55.000 bedrijven en ruim 440.000 bedienden.

Nieuw jeugddelinquentierecht van start

Op 1 september gaat het nieuw jeugddelinquentierecht van start, met als rode draad een "herstelgerichte benadering". Jongeren zullen meer aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en tegelijk meer kansen krijgen om hun schade te herstellen.

Het openbaar ministerie en de jeugdrechtbanken krijgen nieuwe mogelijkheden om een reactie in te vullen, zoals het positief project. Daarbij wordt gemikt op de responsabilisering van de jonge delictpleger, waarbij hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden opneemt en zelf voor een oplossing zorgt. De ultieme ingreep is en blijft de plaatsing in een gesloten instelling.

Gemeentewegendecreet treedt in werking

Op 1 september treedt het gemeentewegendecreet in werking, dat van een beslissing over een gemeenteweg een volledig gemeentelijke aangelegenheid maakt. De gemeenteraad heeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen.

Opleidingsverlof vervangt Educatief Verlof

Vanaf 1 september vervangt het Vlaams opleidingsverlof het Betaald Educatief Verlof. Concreet zal elke werknemer in de private sector vanaf het schooljaar 2019-2020 125 uur opleidingsverlof kunnen opnemen zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten dan terug aan de werkgever. Nieuw is dat ook werkplekleren daarvoor in aanmerking komt.

Commissie van toezicht in gevangenis

Vanaf 1 september moet in elke gevangenis een Commissie van Toezicht opgericht zijn. De leden van die commissies zullen onder meer toezicht houden op de werking van de gevangenis en vanaf volgend jaar ook de klachten van gedetineerden tegen de directie moeten behandelen.

De commissies bestonden al, maar hun werking was niet geüniformiseerd. En ook niet elke gevangenis had een volwaardige commissie.

Controles op rookverbod in de wagen

Vanaf 1 september start de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid met controles op de naleving van het rookverbod in de wagen, in aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar. De wetswijziging die een verbod invoert op het roken in de wagen in de aanwezigheid van minderjarigen jonger dan 16 jaar, is eind april goedgekeurd in de Kamer en is op maandag 18 augustus in werking getreden.

Meer zorg door zorgkundigen

Zorgkundigen zullen vanaf 1 september bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt, zoals oogdruppels toedienen of de suikerspiegel en bloeddruk meten. Wie zich voor die datum als zorgkundige registreerde, zal een vorming van 150 uur moeten volgen om die nieuwe taken te mogen uitvoeren. De deelstaten moeten de basisopleiding tot zorgkundige vanaf 1 september aangepast hebben.

Regels voor niet dringend patiëntenvervoer

Op 1 september treedt een regelgevend kader in werking voor de ambulanciers die instaan voor het niet dringend vervoer van patiënten van, naar of tussen zorginstellingen of zorgverstrekkers. Deze ambulanciers zullen daartoe een opleiding van minstens 160 uur moeten volgen of gevolgd moeten hebben.