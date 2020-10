Dit heeft het overlegcomité beslist

Maximaal alle fysieke contacten beperken. Dat moeten we zo lang als nodig doen om de zorgsector te helpen levens te redden. Dat is de basis van de nieuwe beslissingen die genomen zijn. Dit artikel krijgt updates.

"Daarom is het nodig om ons gezamenlijk achter het zorgpersoneel te scharen," benadrukt Premier De Croo tijdens de persconferentie van het overlegcomité. Er komt dus een verstrengde lockdown met regels die gelden voor het hele Belgische grondgebied.

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met zondag 15 november.

Niet-essentiële winkels zullen een maand de deuren moeten sluiten. Dat is één de zwaarste maatregelen voor de economie, zonder twijfel. Die winkels mogen wel een collect-and-go-systeem installeren waardoor je een pakje online kan bestellen en ophalen.

zullen een maand de deuren moeten sluiten. Dat is één de zwaarste maatregelen voor de economie, zonder twijfel. Die winkels mogen wel een collect-and-go-systeem installeren waardoor je een pakje online kan bestellen en ophalen. Ook kappers en contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten moeten de deur sluiten.

zoals schoonheidsspecialisten moeten de deur sluiten. Essentiële winkels zoals warenhuizen, voedingswinkels en apotheken blijven wel open. Ook tandartsen mogen open blijven.

zoals warenhuizen, voedingswinkels en apotheken blijven wel open. Ook tandartsen mogen open blijven. Thuis zal je geen bezoek meer mogen ontvangen. Per gezin mag je nog één knuffelcontac t hebben. De regel van vier binnen het huishouden valt dus weg.

meer mogen ontvangen. Per gezin mag je nog t hebben. De regel van vier binnen het huishouden valt dus weg. De regel van vier geldt wel nog buiten. Daar mag je maximaal vier mensen ontmoeten, om te wandelen enz...

Dierenparken moeten nu ook de deuren sluiten.

moeten nu ook de deuren sluiten. Niet-essentiële verplaatsingen kunnen wel nog. Een uitstap naar zee of een bezoek aan een tweede verblijf mag wel nog. Hotels mogen in hun restaurants wel geen maaltijden meer serveren. Vakantieverblijven moeten wel sluiten op 3 november.

kunnen wel nog. Een uitstap naar zee of een bezoek aan een tweede verblijf mag wel nog. Hotels mogen in hun restaurants wel geen maaltijden meer serveren. moeten wel sluiten op 3 november. De avondklok (tussen 24u en 5u 's ochtends) wordt niet uitgebreid.

Specifiek in West-Vlaanderen hebben de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort beslist dat het mondmasker verplicht moet gedragen worden op het volledige grondgebied. In andere kustgemeenten geldt er een mondmaskerplicht op de zeedijk waar die in de bebouwde kom ligt. Ook Oostende verplicht het mondmasker in het hele stadscentrum.

Wat vooraf ging

Dit overleg was halfweg deze maand al voorzien: toen de cafés en restaurants dicht gingen was dat voor een maand, maar de regeringen beloofden toen wel om de maatregel na twee weken te evalueren. De kans dat die of andere regels binnenkort versoepeld worden, lijken intussen echter zo goed als onbestaande. Het aantal besmettingen en opnames zit nog steeds exponentieel in de lift en het water staat het zorgpersoneel en de ziekenhuizen aan - of boven - de lippen.

De roep om een nieuwe strenge lockdown klinkt integendeel steeds luider. KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst riep donderdag al op tot een beperking op niet-essentiële verplaatsingen. "Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown." Ook onder meer Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet, Vlozo-bestuurder Peter Marquebreuck, verschillende ziekenhuiskoepels en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken al aan de alarmbel.

Premier Alexander De Croo kreeg donderdagmiddag van zowat alle fracties in de Kamer vragen over de coronacrisis, maar hij liet zich niet uit over welke maatregelen al dan niet op tafel zouden liggen op het Overlegcomité van straks/vrijdag. De regeringsleiders en ministers zullen zich in elk geval enkel en alleen baseren op "wetenschappelijke adviezen, cijfers en feiten", benadrukte De Croo. "Dat is het enige waarop wij ons kunnen baseren om juiste beslissingen te nemen in deze crisis. Daar kan absoluut geen discussie over zijn."