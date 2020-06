Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist

"We zijn begonnen met alles te verbieden. Maar de indicatoren zijn bemoedigend en de situatie ziet er beter uit dan wij en de experts hebben verwacht", zegt premier Wilmès. "Dankzij de inspanningen van iedereen. Maar vergeet niet dat het virus niet weg is, en mensen nog steeds besmet worden. Daarom blijven de geldende hygiëne- en afstandregels van kracht"

Bubbel wordt uitgebreid

Vanaf 8 juni kan iedereen contacten onderhouden met tien verschillende mensen per week. Bovenop de mensen uit het eigen gezin. Die groep van tien kan elke week veranderen. Zo blijven sociale contacten beperkt en wordt het makkelijk na te gaan met wie u omgang hebt gehad indien er sprake is van een besmetting. Als je iets in groep doet, mag die niet groter zijn dan 10 personen (kinderen inbegrepen). En dat zowel in als buitenhuis, voor een restaurantbezoek bijvoorbeeld. Hou je wel aan de social distancing waar het kan.

Horeca

De horeca kan gedeeltelijk weer open. Dat geldt niet voor speelhallen zoals casino's. Voor hen kan dat pas op 1 juli. Op die datum kunnen ook feest-en receptiezalen open met een maximum van 50 mensen. Discotheken mogen hun deuren niet openen voor eind augustus.

Café's, bars, restaurants kunnen weer open op voorwaarde dat de afstand bewaard kan worden. Er mogen maximum 10 aan één tafel zitten. Elke klant moet aan die eigen tafel bediend worden en de obers dragen mondmaskers. De horeca mag openblijven tot 1 uur 's nachts net zoals de nachtwinkels.

Cultuur

Culturele voorstellingen zonder publiek kunnen weer vanaf 8 juni. Voorstellingen met publiek ten vroegste op 1 juli met een maximum van 200 mensen. Net zoals cinema's.

Sport

Vanaf 8 juni zijn sportactiviteiten weer mogelijk. Trainingen, wedstrijden en dat zowel out- als indoor. Ook fitnesszalen kunnen weer open. Contactsporten moeten beperkt blijven tot contactloze trainingen. Dat geldt onder meer voor basket, judo, voetbal en boksen. Kleedkamers en douches blijven ontoegankelijk. Het publiek mag vanaf 1 juli zittend op een sportief evenement aanwezig zijn. Wellnesscentra en zwembaden moeten nog gesloten blijven.

Erediensten

Mogen hervatten vanaf 8 juni met een maximum van 100 aanwezigen. Vanaf juli wordt dat 200 man. Er is nog steeds een verbod op rituelen met fysiek contact

Toerisme en vrijetijd

Reizen: vanaf 8 juni zijn eendaagse of meerdaagse uitstapjes in eigen land weer mogelijk. En vanaf 15 juni kan men weer op reis in het buitenland in Europa. Maar elk land heeft zijn eigen regels en beslist zelf over zijn grenzen.

Pretparken en indoorspeelzalen kunnen pas weer open op 1 juli. Kermissen en foren zijn verboden tot 1 augustus. Massa-evenementen blijven voorlopig verboden tot 31 augustus.

"Er moeten nog na 8 juni belangrijke stappen gezet worden, "preciseert de premier. "Er komt een verdere afbouw in juli en augustus als de epidemiologische situatie het toelaat. We blijven een beroep doen op uw gezond verstand en solidariteit," besluit de premier.