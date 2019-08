"Dit is de enige manier om Mesen nog mooier te maken"

Omdat vriendelijk vragen weinig zoden aan de dijk brengt, stelt hij nu een ultimatum: "Wie tegen 20 september zijn stuk stoep niet in orde brengt, riskeert boetes tot 125 euro."

"Het stadsbestuur investeerde de voorbije jaren stevig in de publieke gebouwen en plekken", vertelt Evrard. "Mesen is een bloeiende stad geworden, die heel wat toeristen aantrekt. We willen een positief imago en een stad waar we fier op mogen zijn. Negentig procent van onze 1.060 inwoners werkt hieraan mee: ze wieden het onkruid op hun voetpad en ruimen de drollen van hun hond op. Helaas zijn er mensen, die hardleers zijn. Zelfs na verschillende brieven in een paar maanden tiert het onkruid welig op enkele plaatsen in de stad. Het ultimatum met de boetes is de enige manier om Mesen nog mooier te maken. Ze krijgen nu ruim de tijd om hun stoep in orde te brengen. Ik heb al de opdracht gegeven aan de politie om boetes uit te schrijven voor voetpaden, die nog verwaarloosd zijn na 20 september. De GAS-boetes situeren zich tussen de 50 en 125 euro, conform het zonaal politiereglement. Controles zullen op regelmatige basis gebeuren. Dikwijls onkruid wieden, vergt amper 5 minuten werk in 1 week."

Geen excuses

Wie niet in staat is om zijn of haar voetpad te onderhouden, moet de stad verwittigen om eventueel vrijwilligers in te schakelen. Mesen is een grote familie en buren helpen buren. Er kunnen dus geen excuses gegeven worden. De stad doet ook voldoende inspanningen om de publieke ruimtes van Mesen proper te houden. Hondenpoepzakjes zijn te verkrijgen op het stadhuis aan een heel democratische prijs en we bouwden een hondentoilet naast de kerk. We hebben vijftien publieke vuilnisbakken in de stad, dat is er één om de zeventig inwoners. Wie een baasje betrapt op het achterlaten van hondenpoep, mag dit zeker laten weten aan de stad."

Luxeprobleem

De burgervader beseft dat ook grotere steden en gemeenten met gelijkaardige problemen kampen. "Maar ik denk dat in een stad als Brussel minder mensen wakker liggen van onkruid. Dit is een luxeprobleem voor de kleinste stad van het land, waar relatief weinig criminaliteit is. Het blijft evenwel een probleem, dat we willen oplossen. Mesen moet op alle vlakken goed scoren, want we willen de mooiste stad van het land zijn."

Dorine Dewandel spendeert alvast voldoende tijd aan het onderhoud van haar Café du Centre op de Markt van Mesen. "Iedereen mag een voorbeeld nemen aan ons proper terras en voetpad. Sommige plaatsen kunnen beter. Ik vind de brief van de burgemeester een goede maatregel. Elk moet zijn eigen voetpad en goot kuisen. Mesen is mooi en dat moet zo blijven."