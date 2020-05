Dit is de allereerste coronaveilige bus

Reizen Patteeuw, een bedrijf uit Moorslede pakt uit met de allereerste coronaveilige bus. Met een speciale luchtinstallatie en compartimenten in flexibel plastiek. Het is bijna een wanhopige poging van de autocarsector om herop te starten.

In West-Vlaanderen alleen al zijn er 40 bedrijven, goed voor 1350 arbeidsplaatsen. Zij hebben bovendien geen recht op een hinderpremie, omdat ze niet verplicht stil liggen. Maar pas nu start het bus- en schoolvervoer traag weer op. Wanneer reizen weer kan, is al helemaal onduidelijk.

Op de foto zie je de eerste coronaveilige bus in West-Vlaanderen. Het is een lichtpuntje in een lange donkere tunnel. Bert van Reizen Patteeuw uit Moorslede hoopt vurig dat dit concept autocarreizen weer mogelijk maakt. Met zelfs luchtcirculatie en flexibel plastiek. Geen plexi, dat is te gevaarlijk bij ongevallen.