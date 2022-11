Dit is campagnebeeld van Filmfestival Oostende

Broods selecteerde tien films in het thema Family Dynamics. De foto op de affiche lijkt wel een dubbelfoto, en dat moet een knipoog zijn naar de gelaagdheid van de verdoken dynamiek binnen een gezin, zegt de festivalorganisatie.

Het volledige programma is trouwens bijna klaar en ligt binnenkort op veel plaatsen in Oostende, tot in Brugge en Gent toe.