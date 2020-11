Dit beslist het overlegcomité

Versoepeling voor niet-essentiële winkels

Voor de uitbaters van niet-essentiële winkels komen er wel wat versoepelingen. In de meeste buurlanden zijn de winkels al open of gaan ze binnenkort open, waardoor veel landgenoten over de grens zouden kunnen gaan winkelen. Bovendien stuit het online winkelen stilaan op zijn limieten.

De winkels kunnen vanaf dinsdag 1 december heropenen, maar dan onder erg strenge voorwaarden om hordes eindejaarsshoppers te vermijden. Ook is er goed nieuws voor zwembaden en musea. Zij zullen, net als de niet-essentiële winkels, vanaf 1 december opnieuw mensen kunnen ontvangen.

Die strenge voorwaarden voor winkels zijn zo goed als dezelfde als de regels die er kwamen bij de heropening van de winkels in mei, na de eerste lockdown. Funshoppen zal duidelijk niet kunnen.

Winkelen moet alleen (tenzij een klant absoluut hulp nodig heeft bij dat winkelen)

Winkelen kan maximaal een half uur. Als je langer wil moet dat op afspraak

Er mag maar 1 klant binnen per 10 vierkante meter

Alle medische regels van dit voorjaar gelden opnieuw: Er moet ontsmettende gel zijn, de klanten moeten een mondmasker dragen

De steden en gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze in de winkelstraten de menigte kunnen controleren. Ook hier lijken de maatregelen op at er gebeurde begin mei: eenrichtingsverkeer, stewards e.d. Over eventuele koopzondagen in december is er nog geen duidelijkheid. Mogelijk moeten de burgemeesters daarover zelf beslissen. Onder meer stad Roeselare laat nu al weten dat het klaar is om hiermee om te gaan. Roeselare zet ook extra maatregelen in om de kerstinkopen zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Een telsysteem met camera’s, shopping buddy’s en looplijnen zullen er onder meer voor zorgen dat winkelen coronaproof verloopt.

Contactberoepen en horeca nog geen goed nieuws

Voor kappers en andere contactberoepen is er nog geen goed nieuws. Zij blijven dicht. Ook de horeca zal tijdens de kerstdagen gesloten blijven en het systeem van take-away nog een tijd moeten volhouden. Tot 1 februari zelfs. Vanaf 15 januari komt er wel opnieuw een evaluatie. De regering verwacht dat we pas vanaf half januari opnieuw coronacijfers zullen hebben die verdere versoepelingen toelaten.

De algemene tendens blijft dat de gezondheidssituatie grote versoepelingen op dit moment nog niet toelaat. "We zien dat het aantal besmettingen en hospitalisaties daalt. Maar er is absoluut geen reden om nu over te gaan tot gedrag dat onvoorzichtig zou zijn. We moeten onder ogen durven zien dat de weg nog lang is en veel lichten op rood staan," zegt premier De Croo. Hij verwees onder meer naar de hoge bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de hoge druk op het zorgpersoneel.

Wat met kerst?

Zoals verwacht komen er geen of nauwelijks versoepelingen met de feestdagen. Enkel voor alleenstaanden is er iets meer mogelijk: zij kunnen 2 knuffelcontacten hebben, in plaats van 1. En die twee contacten mogen ze ook zien. Voor gezinnen blijft de maatregel bij de oude: één knuffelcontact kan aanschuiven aan de feestdis. Meer niet. De regering zal voor de feestdagen ook een algemeen vuurwerkverbod invoeren.