Discussie over woonpremies in Oostende

Volgens de huidige schepen van wonen trad ze daarmee haar eigen reglementen met de voeten. Bepaalde bewoners hadden zich immers niet aan de vereiste voorwaarden gehouden nadat ze de premie kregen. De ex-schepen zegt dat ze weet had van een zevental dossiers waarvan het moeilijk was om in te grijpen omdat het koppel bijvoorbeeld intussen gescheiden was en slechts één van de twee er was blijven wonen. Het nieuwe stadsbestuur is alvast van plan om het reglement aan te passen.