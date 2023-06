Discussie over inplanting nieuwe helibasis in Oostende

In Oostende is er een politieke discussie over de inplanting van de nieuwe helibasis voor de reddingshelikopters van defensie. In 2019 al werd al beslist om de helibasis van Koksijde te verhuizen naar de Oostendse luchthaven.

Oppositiepartij Vooruit kant zich nu met klem tegen de geplande locatie. De helibasis zou immers vlakbij het dorp Raversijde komen langs de Nieuwpoortse steenweg.

John Crombez, gemeenteraadslid Vooruit Oostende: "We zijn blij dat de basis naar Oostende komt. Maar volgens ons is het ondenkbaar dat die naast de bewoning in Raversijde komt. Er zijn andere locaties mogelijk. Het wordt nu in deze weken beslist. Als we niet opletten gaan ze nadien zegge: we kunnen niet anders. Het is beslist door de regering. Het gemak van de luchthaven weegt voor ons niet op tegen de overlast die veel bewoners zullen hebben. Ze hebben altijd gezegd dat er nog studies komen, maar dat is het soort politiek dat je moet wantrouwen."

Er zijn meer mogelijke locaties en Vooruit vroeg op de gemeenteraad de steun om alle alternatieven te onderzoeken. Volgens Vooruit is het luchthavendomein groot genoeg om de helibasis op een minder hinderlijke plaats in te planten. Vooruit wil zich verzetten en belooft ook mogelijke procedures van de actiecomités op Raversijde te steunen. De stad Oostende liet voorlopig ook al weten dat de locatiebepaling strikt genomen niet tot haar bevoegdheid behoort.