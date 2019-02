Discussie in Ieper over verkeersvrije Menenstraat

Niet enkel in de Menenstraat zelf maar ook in de ruime omgeving: waar gevreesd wordt voor druk verkeer, omdat de Menenstraat een belangrijke invalsweg is.

In eerste instantie zou de Menenstraat, die een belangrijke winkelstraat is en de verbinding vormt tussen de Menenpoort en de Grote Markt, op zondag afgesloten worden voor het verkeer. Met in de toekomst zelfs de optie voor een echte winkel-wandelstraat.

CD&V-oppositieraadslid Peter De Groote (die zelf twee handelszaken heeft op de Grote Markt) vindt dit geen goed idee. Op de gemeenteraad stelde hij voor om in elk geval de Menenstraat niet op zondag af te sluiten, maar op zaterdag. Op langere termijn stelt hij voor om van de Menenstraat een mooie groene winkelstraat te maken door de parkeerplaatsen er weg te halen en te verplaatsen naar de Bollingstraat, zodat er een ruimte komt voor groen en brede voetpaden in de Menenstraat.

"Maar ook de auto’s moeten langs die kant het centrum van Ieper kunnen bereiken, want het is de mooiste toegang tot de Grote Markt van onder de Menenpoort", aldus De Groote.

Burgemeester Emmily Talpe beklemtoont dat het periodiek autovrij maken van de Menenstraat een proefproject is, dat achteraf in overleg met alle betrokken partijen geëvalueerd zal worden. Met aandacht voor de impact op het verkeer.