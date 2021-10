Sinds gisteravond zijn de discotheken terug geopend. Een nieuwe stap in de versoepelingen, zij het nog wel met een Covid Safe Ticket. Place2Party in Torhout is een van de eerste discotheken die meteen weer de deuren opent.

De discotheek Place2Party loopt langzaam vol. Deze avond komen al zo’n een 500 mensen even de sfeer proeven. De lasers snijden weer door de lucht, de beats dreunen voor het eerst in 17 maanden.

Het is even voorzichtig aftasten, want de discotheekbeleving is terug van lang weggeweest. De discotheek heeft intussen ook aan de herinrichting gewerkt om de achterstand door de verplichte sluiting op te halen. Maar de schroom verdwijnt al snel en dan wordt het duidelijk wat deze jongeren gemist hebben.