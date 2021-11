Discotheekuitbaters: "Een triestige dag, hemel huilt met ons mee"

Dat is lang niet de eerste keer. Eerst moesten de discotheken maandenlang hun deuren sluiten, daarna besliste de overheid dat je er enkel in kon met een mondmasker of een negatieve sneltest.

In Club 54 in Oedelem werd zelf een apart centrum ingericht en de uitbaters Kurt en Angelo kochten vorige week nog een hele voorraad sneltesten. 2.000 stuks, maar die zijn nu nutteloos. Nu moeten ze noodgedwongen zeker drie weken weer de deuren sluiten: "We begrijpen de maatregelen, maar het is een triestige dag. De hemel huilt met ons mee. We vrezen dat het niet bij drie weken zal blijven."

"Het is een serieuze streep door de rekening. Vooral omdat we al 18,5 maanden dicht zijn geweest. Ik hoop alleen dat de beloofde steunmaatregelen doeltreffend zijn, om dat een klein beetje te compenseren. We hebben vaste kosten die toch oplopen tot 4500 euro per maand. En dat vermindert niet," zegt Kurt Saey.

Zondebok

Dat zij ópnieuw de dupe zijn, vinden ze onterecht. "Wij houden ons volledig aan de maatregelen en doen alles wat ons opgelegd wordt. Maar het is natuurlijk niet leuk als je continu moet ervaren dat je als de zondebok aanzien wordt. Dat zijn we niet. Er zijn andere manifestaties waar meer volk aanwezig is dan hier in een discotheek."