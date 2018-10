Discotheekuitbater uit Geluveld krijgt boete voor zwartwerk

De uitbater van een discotheek in Geluveld is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 24.000 euro, waarvan 18.000 euro met uitstel.

Vijf werknemers van Adrien D.S. bleken niet correct ingeschreven. Als de discotheekuitbater de boete niet betaalt, wordt de straf omgezet in drie maanden gevangenisstraf.

Op 25 februari vielen de politie en de inspectiediensten binnen bij dancing Holiday Club in Geluveld, een deelgemeente van Zonnebeke. Een portier probeerde de controle nog tevergeefs te voorkomen door de deur te sluiten. In de nachtclub werden bovendien kleine hoeveelheden drugs aangetroffen. De burgemeester van Zonnebeke sloot de discotheek zelfs voor een maand, omdat er eerder ook al klachten waren voor overlast.

Excuses

Tijdens de controle werd vastgesteld dat vijf werknemers niet via Dimona gemeld waren bij de RSZ. Ook met het uurrooster van een werkneemster waren er problemen. Op het proces ontkende Adrien D.S. niet dat er sprake was van zwartwerk. Volgens de verdediging is het niet evident om mensen te vinden die 's nachts willen werken. "Mijn cliënt woont in Frankrijk en heeft veel Franse klanten en personeel. Hij kende de Belgische sociale wetgeving niet goed", pleitte zijn advocate.

De verdediging merkte op dat de uitbater de situatie onmiddellijk regulariseerde en vroeg een straf met uitstel. "Ik wil me vooral verontschuldigen voor mijn gedrag tegen de politie en de controleurs", zei D.S. zelf.