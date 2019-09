Discotheek Holiday Club verzegeld na razzia

De politie heeft zaterdagnacht een grote controleactie gehouden in de Holiday Club in Geluveld. Er werden 4 personen aangehouden en de discotheek werd verzegeld. De zaakvoerder werd al eens veroordeeld na een tijdelijke sluiting door de burgemeester.

Een 60-tal politiemensen viel zaterdagnacht om 2 uur binnen in discotheek Holiday Club aan de Menenstraat in de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld. "Een 120-tal aanwezigen en een 10-tal medewerkers, voornamelijk Fransen, werden gecontroleerd", zegt Kenneth Coigné, korpschef van lokale politiezone Arro Ieper. "Er werden inbreuken vastgesteld in het kader van de sociale, arbeids-, wapen- en drugswetgeving. De aangetroffen drugs zijn minimale gebruikershoeveelheden. Er werden 17 personen opgepakt, die hun identiteit niet konden bewijzen, en er werden uiteindelijk 4 geseinde personen aangehouden."

Het gaat om een vrouw, die nog een celstraf moet uitzitten, een man, die een celstraf van minimum 1 jaar riskeert, en twee personen die een mogelijke link hebben met terreurorganisaties. Eén van hen is een buitenwipper die bovendien een taser op zak had.

Niet eerste keer

De actie gebeurde in samenwerking met de Rijksdiensten voor Arbeidsvoorziening en Sociale Zekerheid. De omliggende politiezones en federale politie verleenden steun. Er rust nu een gerechtelijk beslag op de discotheek, die mogelijk gesloten blijft tot de zaak voor de rechtbank komt. De Franse uitbater Adrien D.S. blijkt hardleers, want hij werd vorig jaar veroordeeld tot een boete van 24.000 euro, waarvan 6.000 euro effectief, voor inbreuken op de sociale wetgeving, die toen ook werden vastgesteld tijdens een razzia. "Hij woonde in Frankrijk en was niet goed vertrouwd met de wetgeving. Nu zijn zijn ogen open gegaan", klonk het destijds in de rechtbank.

Na de razzia van 2018 besliste burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980) om de discotheek een maand te sluiten. "Als waarschuwing. Na deze controle en een controle eerder dit jaar blijkt de uitbater onverbeterlijk", aldus Sioen. "Ik wacht nu de gerechtelijke procedure af en neem later eventueel bijkomende maatregelen. Wij tillen zwaar aan deze feiten, zulke zaken horen niet thuis in Zonnebeke."