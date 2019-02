Dirk De fauw wil menswaardiger aanpak van transmigratie

Dirk De fauw (CD&V) wil andere accenten leggen in de aanpak van transmigratie in Zeebrugge: ‘Ik zal niet dulden dat vluchtelingen en migranten stelen, geweld plegen of in woningen en garages inbreken. Wie strafrechtelijke inbreuken pleegt, moet worden gestraft. Maar tegelijk pleit ik ook voor een menswaardiger aanpak. Ik heb daarvoor al afspraken gemaakt met mijn korpschef.'

De fauw wil niet dat er nog razzia's zijn aan de kerk van pastoor Fernand Maréchal en vrijwilligers die soep of voedsel bedelen, moeten met rust gelaten worden. ‘Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo’n voedselbedeling meer migranten aantrekt. Ik heb mijn korpschef laten weten dat als die mensen voor de rechtbank worden gebracht, ik mijn toga aantrek om ze zelf te verdedigen. Ik hoop dat hij die boodschap ook aan de procureur heeft overgemaakt.’ Tegelijk pleit De fauw voor een infopunt voor transmigranten in Zeebrugge, waar ze juridisch advies kunnen inwinnen.

Toch blijft de druk op de haven van Zeebrugge groot. Er komt daarom ook extra inzet van politie. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft 24 extra politiemensen beloofd en er komt meer camerabewaking.