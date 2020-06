Dirk De fauw reageert op steekpartij

Na de steekpartij van deze morgen/middag verblijft de Brugse burgemeester Dirk De fauw in het AZ Sint-Jan in Brugge. Lees hier zijn reactie op de feiten.

“Mijn toestand is momenteel redelijk goed. Ik wil uitdrukkelijk het ziekenhuispersoneel van het AZ Sint-Jan bedanken voor de goede zorgen die ze me hebben geboden. Ook bedank ik graag alle mensen die massaal hun steun hebben betuigd en me een spoedig herstel wensen. Jammer dat ik nu eventjes buiten strijd ben, want zo mis ik een aantal mooie momenten met onze inwoners. Vanmiddag werd ik bijvoorbeeld verwacht op de viering van een 100-jarige Bruggeling. Ik vind het spijtig dat ik hier niet op aanwezig kon zijn. De dag startte nochtans mooi met de Brugse koetsiers waarmee we acties aan de pers hebben voorgesteld om Brugge weer op de toeristische kaart te zetten. Ik blijf positief en ik hoop zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.”