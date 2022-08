Directies worstelen met lerarentekort: 27% van vacatures in West-Vlaanderen niet ingevuld

Eén week voor de start van het nieuwe schooljaar zijn in vier op de tien basisscholen nog niet alle vacatures ingevuld. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) bij 181 basisscholen. In West-Vlaanderen gaat het om 26,9%.

OVSG deed een steekproefbevraging bij directies basisonderwijs. De onderwijsverstrekker kreeg een antwoord van ongeveer een op de drie van zijn basisscholen, of 181 scholen. Nieuw dit jaar is dat directies voor onprettige verrassingen komen te staan. Terwijl ze voor de zomer dachten dat hun team compleet was, traden er in de vakantie toch nog wissels op in 31 procent van de bevraagde scholen.

Zo kozen de leraren in kwestie voor een job dichter bij huis bijvoorbeeld. Omdat er nog veel vacatures zijn, hebben leraren immers veel keuze. Verder blijkt dat in dertig van de bevraagde basisscholen de uren zorg nog niet zijn ingevuld. OVSG waarschuwt voor een ongewenst neveneffect van het lerarentekort. "Als de zorgleerkracht door een tekort aan leraren op school voor de klas moet gaan staan, dan kan de broodnodige zorg aan leerlingen die dat nodig hebben niet meer verstrekt worden. Zo kan een 'schaduwonderwijs' ontstaan in bijleskantoren of logopediepraktijken", klinkt het.

"We moeten vermijden dat zorg alleen nog iets wordt voor wie het kan betalen. Alle leerlingen, en zeker de zwakkere, hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs binnen de school", benadrukt algemeen directeur Walentina Cools.

In West-Vlaanderen zijn 26,9% van de vacatures niet ingevuld, 30,8% werden gewisseld in de zomer en bij de zorgleerkrachten geraken 7,7% van de vacatures niet ingevuld.