Directie Delhaize breekt staking af bij 7 West-Vlaamse filialen met politie en gerechtsdeurwaarders

In zeven West-Vlaamse Delhaize-vestigingen belemmerden zaterdagochtend vakbondspiketten dat klanten inkopen konden doen. Dit tot klokslag 11 uur, want toen werd het stakingspiket opgedoekt door gerechtsdeurwaarders en politieagenten met een gerechtelijk bevel.

DWANGSOM VAN € 1.000 PER DAG

De vakbondsmilitanten mochten niet langer klanten verhinderen om hun aankopen te doen en riskeerden een dwangsom van 1.000 euro per dag te moeten betalen.

Dit was onder meer het geval in Sint-Pieters Brugge. Het gerechtelijk bevel dat Wouter Parmentier, vakbondsafgevaardigde voor ACV Voeding en Diensten, daar in handen kreeg geldt voor zeven West-Vlaamse vestigingen. Naast de drie winkels in Brugge gaat het om de filialen in Blankenberge, Ieper, Knokke-Heist en Oostende. Parmentier mag voorlopig in geen enkele van die winkels nog een voet binnen zetten. Ook in het zuiden van de provincie geldt een gelijkaardig bevelschrift, waardoor dit van tel is voor alle 12 filialen in West-Vlaanderen die onder vuur liggen.

Nog acties in de toekomst?

De ACV'ers zien twee mogelijke pistes voor de toekomst: ofwel moet de directie haar beslissing om alle Delhaize-vestigingen in franchise over te laten aan zelfstandige uitbaters schrappen ofwel moet het personeel garanties krijgen na de overname. "Dan spreken we over garanties op werk, op goede uurroosters en op eenzelfde verloning", legt Parmentier uit. "Wij hopen om binnenkort gehoor te krijgen, zo niet plannen we nog acties", klinkt het.