Directeur moet afscheid nemen van wzc in volle crisis

Dat doet hij in volle coronacrisis maar met tegenzin. Omdat in coronatijden een groot afscheidsfeest met alle medewerkers niet kan, kwam het personeel met een leuk alternatief op de proppen. Ze vormden vanmorgen een erehaag toen de directeur vanmorgen aankwam in wzc Sint-Monica.

Daarna nemen de verschillende afdelingen in kleine groepjes afscheid. De ergotherapeuten en animatoren kwamen als eerste aan de beurt. Toen Axel Daenekindt in 1989 directeur werd van het woonzorgcentrum Sint-Monica waren er 72 bewoners en 50 personeelsleden. Nu zijn er 234 zorgbehoevenden, 120 ouderen in assistentiewoningen en iets meer dan 200 personeelsleden. Francoise Van Hoorebeke volgt Axel Daenekindt op als directeur.