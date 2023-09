Directeur Hogeschool Vives moet stap opzij zetten na klachten over 'ongewenst gedrag'

Joris Hinderyckx, de directeur van hogeschool Vives, moet minstens tijdelijk een stap opzij zetten als algemeen directeur. Drie vrouwelijke collega's hebben een klacht ingediend tegen hem wegens ongepast gedrag. Een strafonderzoek is er nog niet. Hinderyckx ontkent de feiten.

"Intieme vriendengroep"

Drie vrouwelijke collega's van hogeschool Vives zijn naar de externe preventiedienst IDEWE gestapt om melding te maken van ongewenst gedrag. Hun klacht gaat over intieme berichten die ze kregen en waar ze aanstoot aan nemen. Hinderyckx werd hierover vrijdagvoormiddag ondervraagd door IDEWE.

"Naar zijn aanvoelen wederzijds"

Joris Hinderyckx nam daarop een advocaat onder de arm, meester Jan Leysen. “Mijn cliënt vormt een intieme vriendengroep met enkele collega’s”, zegt hij. “Soms is hij daarin misschien iets te persoonlijk geweest, maar naar zijn aanvoelen waren bepaalde intieme berichten altijd wederzijds.”

Bestuursorgaan plaatst Hinderyckx op non-actief

Een strafonderzoek is er nog niet. Maar het bestuursorgaan van de hogeschool besloot daarop niet te wachten, om de sereniteit te bewaren. Op vraag van dat bestuursorgaan zet Hinderyckx tijdelijk een stap opzij, omwille van klachten over zijn levensstijl en gedrag. Maria De Smet, actief als secretaris van het Bestuurscomité bij de Associatie KU Leuven, is aangesteld als algemeen directeur ad interim.

Joris Hinderyckx was tot 31 augustus dit jaar ook actief als burgemeester van Houthulst. Hij wisselde zijn sjerp, zoals gepland was, op 1 september met Jeroen Vandromme en is er nu actief als schepen.