Dino's komen tot leven in Kursaal

Van de Triceratops tot de grote T-Rex. Het is een Engelstalige productie maar op het podium wordt die vertaald door Herman Verbruggen in de hoofdrol.

Herman Verbruggen ken je vooral als Marcske in FC De Kampioenen of Skiwi in The Masked Singer. Maar nu dus ook als dinotemmer. Hij moest er wel voor op cursus naar Londen, want het is een Engelstalige show.

"Het is een onwaarschijnlijk boeiende wereld. Dat is meteen de vergelijking met FC De Kampioenen waarom dat ik hier mee op het podium sta. Eigenlijk bestaan zowel de dino's als de Kampioenen ongeveer even lang", klinkt het bij Herman Verbruggen.