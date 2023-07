Diksmuide waarschuwt inwoners voor start trajectcontrole

Na vijf jaar gaan de trajectcontroles in Diksmuide dan toch van start. De stad en de politie willen de weggebruikers wel waarschuwen dat er een trajectcontrole is door grote infoborden te plaatsen langs de weg. Op deze manier proberen ze vele boetes te voorkomen.

De discussie over de trajectcontroles in Diksmuide is al jaren aan de gang, maar alle trajectcontroles zijn vanaf vandaag in werking gesteld. Dat komt doordat het Gewestelijke Verwerkingscentrum (GVC) nu meer boetes kan verwerken. Tot op het heden was het maximum aan boetes dat ze aankonden 17.500 per jaar, wat ze al bereikte met enkel politiecontroles en flitspalen. Vanaf vandaag wordt die capaciteit verhoogd en dus kunnen de trajectcontroles beginnen.

Waarschuwingsborden

De politie en de stad zelf willen geen heksenjacht op weggebruikers en daarom hebben ze langs de weg grote waarschuwingsborden geplaatst die de start van een trajectcontrole aankondigen.