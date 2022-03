Diksmuide uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeente

Diksmuide valt in de prijzen dankzij bijenfiets- en wandeltochten met heel wat informatie. In het openbaar groen gaat steeds meer aandacht naar bijenvriendelijke vaste planten en aangepast beheer, zegt het Vlaams Departement Omgeving, dat de prijzen toekent. Bij bouwaanvragen wordt een bijenvriendelijke plantenlijst meegegeven voor een groenscherm. Het Vlaams Departement Omgeving ging voor de zevende maal op zoek naar de 'Bijenvriendelijkste gemeente' in Vlaanderen. (Lees verder onder de foto.)

De titel is van 2021, de uitreiking werd door corona uitgesteld.

Meer bijenvriendelijke gemeenten

De afgelopen zeven jaar namen in totaal al 107 gemeenten deel aan de wedstrijd. In 2021 streed een recordaantal van 74 gemeenten om de titel. In de zomermaanden werden alle gemeenten bezocht en de projecten beoordeeld. De jury houdt rekening met een aantal criteria zoals bijenvriendelijke nieuwe aanplantingen; bijenvriendelijk groenbeheer (maaien, snoeien, knotten); bijeninstallaties zoals insectenhotels, een bijenkast, weidepaaltjes met gaatjes of een zandhoop voor zandbijen; educatie en sensibilisering; acties voor burgers zoals bijvoorbeeld plantdagen of groepsaankopen ten voordele van de bij; een bijenwerkgroep of een meerjarig bijenplan.

Sinds 2015 - de start van de wedstrijd - vielen al vier West-Vlaamse gemeenten/steden van de zeven in de prijzen: Knokke-Heist, Beernem, Brugge en nu Diksmuide.