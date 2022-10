De stad Diksmuide gaat niet in beroep tegen de beslissing van de provincie om het bedrijf Compovit een omgevingsvergunning te geven. Compovit is een mestverwerkend bedrijf op de industriezone Heernisse en zorgt voor geurhinder.

De omgevingsvergunning is bedoeld voor het aanleggen van een biobed en een uitbreiding van de opslag. De stad gaat niet in beroep omdat dit opschortend werkt, waardoor de aanleg van een biobed dan niet mogelijk is. Dat biobed moet net de geurhinder voorkomen. Diksmuide zet ook alles in op een rechtszaak die het tegen het bedrijf heeft aangespannen. De rechter kan dan Compovit dwingen om extra maatregelen te nemen.

Lees ook: