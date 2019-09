Diksmuide heeft nieuw beleidsplan

In Diksmuide besturen CD&V en Idee Diksmuide de stad. Tijdens de vorige legislatuur is zwaar geïnvesteerd in de restauratie van het stadhuis, de heraanleg van de markt en een nieuw zwembad. De nieuwe coalitie wil nu vooral investeren in kleinschalige projecten dicht bij de mensen.

CD&V en Idee Diksmuide willen met 86 acties vooral het leven voor de mensen in Diksmuide verbeteren. Het bestuur wil meer sfeer in de stad en weer leven in de brouwerij. De terrasbelasting verdwijnt, de dorpen krijgen kerstverlichting en er komen meer voetpaden en zitbanken. De mobiliteit blijft ook een aandachtspunt.

Ring rond Diksmuide

Lies Laridon (burgemeester Diksmuide): "Twee dingen zijn voor ons belangrijk: één de realisatie van de ring. Daar is weer schot in het dossier omdat AWV een nieuwe omgevingsaanvraag heeft ingediend. We hopen dat men kan starten met de werken. Maar daarnaast willen we fietsen promoten. We investeren in nieuwe fietspaden. Waar het moeilijk is om afzonderlijke feitspaden te realiseren fietssuggestiestroken. We maken dat fietsen veiliger is en meer kinderen met de fiets naar school kunnen."