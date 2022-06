In Diksmuide al jaren elektriciteitsnet ondergronds: "Minder kwetsbaar voor noodweer"

Voor alle duidelijkheid: voor laagspanningsnetten – de kabels in en langs de straten - is het niet altijd zinvol om ze allemaal ondergronds te brengen. De impact van een defect aan die netten is veel kleiner en kan eenvoudiger worden herschakeld en hersteld. Ongeveer een kwart van alle laagspanningsnetten van Fluvius in Vlaanderen lopen boven de grond. ​

Diksmuide koploper

In de voorbije vijf jaar bracht Fluvius 38 kilometer middenspanningskabels ondergronds in Diksmuide, waarvan 20 kilometer in 2020 en 2021. Maar ook in andere steden en gemeenten met bovengrondse middenspanning doken de voorbije twee jaar grote stukken net onder de grond, zoals in Middelkerke (2,1 km) en Hooglede (1,2 km).

"We zijn bijzonder blij dat we samen met Fluvius deze mooie resultaten hebben kunnen bereiken", zegt Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide. ‘We waren twee jaar geleden nog Vlaamse koploper in aantal kilometer bovengrondse middenspanning. In deelgemeente Woumen hadden we zelfs ook al defecten omdat een groep vogels de leidingen raakte. De nieuwe ondergrondse stukken beschermen onze inwoners daar nu beter voor, en bereiden onze regio meteen ook voor op de energietransitie waar we nu middenin zitten." Daarnaast zijn er minder elektriciteitsmasten te zien: in de voorbije vijf jaar verdwenen er ongeveer 400.

Maar zo'n ondergrondse hoospanning is een stevige investering, zegt Chris Ceule van Netten bij Fluvius in de Westhoek. "Het is een werk van langere adem, omdat heel wat factoren een rol spelen. Denk maar aan de planning en bouw van nieuwe cabines, ter vervanging van paalposten, en de maximale afstemming op andere nutswerken in de buurt. Maar door goed vooruit te kijken én dankzij de goede samenwerking met de betrokken lokale besturen, boeken we toch mooi vooruitgang.”