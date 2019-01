Diksmuide: 350 euro boete voor alcohol in openbaar

Aanleiding zijn enkele incidenten van deze zomer in het stadspark waarbij dronken mensen voorbijgangers lastig vielen. Met een gasboete kan de politie ingrijpen. In principe kan iedereen die op straat een pintje drinkt nu wel een forse boete krijgen maar zo ver zal het wellicht niet komen.

'Ik snap niet waarmee we bezig zijn'

In het stadspark in Diksmuide staan tafels en zitbanken en het is hier bij mooi weer fijn vertoeven. Deze zomer waren hier problemen met dronken mensen die voorbijgangers lastig vielen. Om dat te voorkomen is nu een gasboete van 350 euro ingevoerd. In principe mag je op het openbaar domein, zoals hier op de banken tegenover muziekclub 4AD, niet meer drinken.

Patrick Smagghe van muziekclub 4AD: 'Nee, haal die rotte appels er uit. Wij moeten uitleggen aan de artiesten dat de vrijheid stopt op het openbaar domein. Ik zie het niet gebeuren. Ik weet van vroeger dat oudere mensen zich voor de deur op straat zetten, de sociale cohesie. Er werd een pintje gedronken, dat mag nu niet meer. Ik snap niet met wat we bezig zijn.'

(lees verder onder de foto)

'Stok achter de deur'

Maar gelukkig zal de soep niet zo heet worden gegeten als ze wordt opgediend. De gasboete is vooral bedoeld als stok achter de deur, zegt burgemeester Lies Laridon. 'Wij gaan het met gezond verstand toepassen. Het is zo dat terrassen, kermissen, kerstsmullen vrijgesteld zijn. Maar het is gewoon de bedoeling om onaangename en onaanvaardbare situaties te kunnen aanpakken', zegt de burgemeester.

Al tien jaar in Oostende

Wanneer de gasboete er komt, blijft hoe dan ook voor interpretatie vatbaar. In elk geval zijn er nog steden met zo’n gasboete. In Oostende is die er al tien jaar en zijn het aantal boetes beperkt gebleven.Maar het aantal sancties bleef wel erg beperkt.