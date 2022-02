Dikketruiendag: leerlingen ontwerpen eigen trui

Het is vandaag Dikketruiendag. Veel scholen zetten de verwarming wat lager en leerlingen dragen een extra trui. Zo vragen ze aandacht voor het klimaat. Ook in Kortrijk doen ze mee.

In het PTI in Kortrijk hebben ze hun eigen dikke truien ontworpen. Dit jaar viert Dikketruiendag de achttiende editie. Dat er op die dag stilgestaan wordt bij het klimaat, is ook vandaag duidelijk waarom. Niet meteen de temperatuur die je verwacht op zo'n dag. (Lees verder onder de video.)