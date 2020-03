Dikkebusseweg in Ieper volgend jaar vernieuwd

De Dikkebusseweg in Ieper wordt in 2021 heraangelegd. Dat zegt schepen Ives Goudeseune.

Er circuleerden heel wat geruchten over de timing van de heraanleg van de Dikkebusseweg in Ieper. Dat is een belangrijke invalsweg richting stadscentrum. Het uitblijven van nieuws over die heraanleg zorgde voor wat onrust in de buurt. Maar schepen Ives Goudeseune meldt nu dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) budget voorzien heeft om de straat volgend jaar te vernieuwen.

Er komt nog een informatiemoment voor de bewoners, over de individuele afkoppelingsplicht van afval- en regenwater, en de timing/fasering van de werken. Bij de heraanleg van de Dikkebusseweg komen in elk geval snelheidsremmende maatregelen, zoals een snelheidsremmende poort aan de grens van de bebouwde kom, een versmald wegbeeld en een aantal verkeersplateaus.