Dijkbreuk Oostkerke: 'Geen sprake van gebrekkig onderhoud'

Holen van ongedierte liggen mogelijk aan de basis van de dijkbreuk van eind december vorig jaar in Oostkerke. Er is in ieder geval geen sprake van gebrekkig onderhoud door De Vlaamse Waterweg nv. Dat blijkt uit de eerste onderzoeken.

Bert Maertens (N-VA) stelde daarover een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Dijkbreuk tussen het Leopoldkanaal en het Afleidinsgskanaal

In de nacht van 29 op 30 december 2018 was er een dijkbreuk tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal. Toen werd er vanuitgegaan dat de dijkbreuk was ontstaan door een groot vossenhol in de berm. De middendijk in Oostkerke brak over een lengte van 30 meter door. Ook de tegenoverliggende dijk werd daarbij beschadigd. “De landdijk werd onmiddellijk hersteld op 30 en 31 december 2018. Ook de middendijk is intussen hersteld. De weg op de landdijk, de N378, is opnieuw opengesteld en zal definitief hersteld worden in de loop van de maand mei, eens de aangevoerde grond voor de dijkherstelling zich gezet heeft. De kostprijs van dit alles: 600.000 euro”, zo weet Bert Maertens.

Inspecties

De middendijk wordt om de vier jaar geïnspecteerd door de patrimoniuminspecteurs van De Vlaamse Waterweg nv. De twee landdijken worden jaarlijks gecontroleerd. Naast deze gedocumenteerde inspecties gebeuren ook regelmatig controles door de medewerkers van het district. “De laatste inspectie van de middendijk, zijde Afleidingskanaal van de Leie, gebeurde in mei 2015. De laatste inspectie van de middendijk, zijde Leopoldkanaal, gebeurde in mei 2016. Bij geen van deze inspecties werden afwijkingen vastgesteld.

Grote concentraties molshopen

Begin dit jaar werd de volledige middendijk onderworpen aan een grondige inspectie. Er werd een toename aan holen van ongedierte vastgesteld. Opvallend waren ook de grote concentraties molshopen”, aldus Bert Maertens. Maar uit de huidige vaststellingen en voorgaande inspectieverslagen van de dijk is er dus geen enkele aanwijzing dat een “gebrekkig” onderhoud aan de basis zou liggen van de dijkbreuk.

