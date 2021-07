Digitale borden tonen fietsers of er nog parkeerplaatsen zijn

In Brugge is aan de ondergrondse fietsenparkings van ’t Zand en het Concertgebouw een digitaal fietsparkeersysteem geïnstalleerd. Aan de ingang van de parkings weet je of er nog plaatsen vrij zijn om je fiets achter te laten.

Het gaat om net geen negenhonderd plaatsen die met het nieuwe systeem in kaart worden gebracht.

De inrijpunten zijn uitgerust met een infobord over het aantal beschikbare plaatsen. De borden van de twee parkings zijn aan elkaar gelinkt, zodat je als fietser bij een volle fietsenstalling kan uitwijken naar de andere stalling waar er nog plaatsen vrij zijn. Het fietsparkeerverwijssysteem kost 100.000 euro. Europa betaalt de helft.

Burgemeester De fauw: “Brugge is een fietsstad. Van alle centrumsteden hebben de Bruggelingen het meest fietsen. Je kan stellen dat 97 % van de Bruggelingen over minstens één fiets beschikt. En men gebruikt ook heel vaak de fiets voor verplaatsingen naar school en naar het werk. Bovendien blijkt uit de stadsmonitor dat de Bruggelingen tevreden zijn over de fietsaccommodatie in de stad.”