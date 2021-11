Digitaal afstandsonderwijs in Athena Oostende

Scholengroep GO! Athena schakelt vanaf maandag over op digitaal afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad. Naar aanleiding van de nieuwe verstrengingen, ziet de school zich genoodzaakt op extra preventieve maatregelen te nemen op hun campussen.

Athena kampt met een personeelstekort van bijna 35% door de coronasituatie. Daardoor kunnen ze niet voldoen aan de maatregelen van minister Weyts om spreiding te garanderen en in bubbels te werken. De verstrenging van de quarantaine regels zorgt er ook voor dat lesgeven onmogelijk wordt.

De middelbare school kampt met enorm veel besmettingen en wil er alles aan doen om de examens op campus te houden. Een afkoelingsperiode is dus noodzakelijk. Maandagochtend worden alle leerlingen nog op school verwacht voor duidelijke instructies. Vanaf de middag start er digitaal afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad tot de examenperiode.

De directeur van scholengroep Stroom, Chris Vandecasteele, gaat afwachten wat de gevolgen zijn van deze maatregelen. Pas dan volgt een beslissing over de eerste graad. Vandecasteele is teleurgesteld in de minister van onderwijs. "West-Vlaanderen wordt op dit moment heel hard getroffen. De bijkomende maatregelen zijn veel te licht."