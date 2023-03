Dievenbende gevat na reeks woninginbraken in Deerlijk

De Politiezone Gavers kon onlangs een dievenbende oprollen. Ze linken de bende aan maar liefst zeven woninginbraken in Deerlijk.

De feiten speelden zich af tussen 13 en 17 februari in Deerlijk telkens tussen 18.00 en 20.00 uur.

Drie Albanezen

Om de bende te vatten startte de recherchedienst een onderzoek, waardoor ze op die manier een voertuig in beeld konden brengen. In samenwerking met de federale politie werden de verdachten op heterdaad betrapt na een inbraakpoging in de politiezone Arro Ieper. Na een achtervolging kon de politie de dievenbende arresteren.

De verdachten waren drie mannen van Albanese nationaliteit. Zij werden gelinkt aan zeven andere woninginbraken in Deerlijk.

Schroevendraaier

De daders hadden de buit nog op zak: drie zilveren koffielepels, twee zilveren vorkjes , een horloge, vijf goudkleurige kettingen, negen paar oorringen, goudkleurige sleutelhanger en vijf ringen. Daarnaast werd ook een bedrag van bijna 7.000 euro in beslag genomen.

De politie kon ook een deel van het inbrekersmateriaal terugvinden. Een schroevendraaier was het belangrijkste hulpmiddel om de ingang van de woning te forceren. De politie geeft ook tips mee om woninginbraken te voorkomen zoals standaard deursloten vervangen, opstapjes verwijderen en buitenverlichting installeren.