Dievenbende betrapt en klemgereden in Waregem

De dieven waren op heterdaad betrapt bij een inbraak, en vluchtten weg. Maar de politie zette de achtervolging in, door Anzegem en Waregem. Ze kon de dieven klemrijden, en vond in de auto heel wat buit. In één van de voertuigen werd een grote hoeveelheid werkmateriaal aangetroffen. De vijf verdachten werden gearresteerd en worden vandaag voorgeleid.