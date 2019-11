Dieven stelen eten van voedselbedeling Oostende

Colsol bedeelt voedsel aan minderbedeelden, en slaat dat op aan Hangaar 1 in Oostende, op maandagmiddag. De inbraak moet dus daarna gebeurd zijn. Dieven gingen aan de haal met de voorraad uit de koelkasten, een lading confituur en koffie. Ze gingen er ook vandoor met een lading frisdrank, en zelfs honden- en kattenvoer. Ze doorzochten ook het kantoor maar daar was niets te vinden.

Er is voorlopig nog geen spoor naar de daders. De politie was drie uur bezig met het sporenonderzoek. Een getuige zag maandag een auto enkele keren voorbijrijden. Het is ook afwachten of camerabeelden iets zullen opleveren.

Colsol zoekt trouwens al een tijd naar een nieuwe locatie, want de huidige Hangaar 1 is in slechte staat. Ze helpen meer dan 2.000 kansarmen.