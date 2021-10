Dieven stelen artistiek kerkhofbeeld van overleden vrouw

Dat beeld maakte hij speciaal voor zijn overleden vrouw Magda die in 2019 overleed. Het gaat om een bronzen beeld dat zo'n 150 kilo weegt. De kunstenaar kreeg een telefoontje van een kerkhofmedewerker. Blijkbaar gebeurde de diefstal op klaarlichte dag.

"Onvoorstelbaar gemis"

Het beeld stelde een naakte ingetogen vrouw voor. De kunstenaar is er het hart van in en rekent op de medewerking van de bevolking en omwonenden om het terug te vinden. "Ik vind dat zware grafschennis, dat doet men niet. Het is onvoorstelbaar dat men dat doet. Dit is erger dan een bloempot. Ik heb het nog niet gekend in mijn leven in Ichtegem." zegt hij. "Dat is een beeld dat enig is, speciaal voor mijn vrouw haar graf. Ik heb dat gemaakt met de bedoeling om het nooit meer opnieuw te maken. Maar dat zal ik toch doen. Ik zou graag hebben dat het beeld er opnieuw staat op 1 november.