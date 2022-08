Dieven stelen 20 kilometer bekabeling van zonnepanelen bij houtbedrijf Cras

Slachtoffer is houtbedrijf Cras. De panelen liggen op een opslagloods. De dieven zouden twee nachten aan het werk geweest zijn. De schade loopt zeker in de tienduizenden euro's.

Gisteren stelt het Waregemse houtbedrijf Cras vast dat de bekabeling van de zonnepanelen op grote opslagloodsen in Deerlijk gestolen is. In totaal liggen er 9000 panelen. De dieven zouden in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zondag op maandag hun slag geslagen hebben, want de panelen vielen in twee fases uit, zo blijkt.

De politie is deze ochtend bezig met een sporenonderzoek. De loodsen liggen dan wel langs de snelweg, het achterste deel van de daken is van die kant niet zichtbaar. De site ligt voor de rest ook vrij afgelegen. De schade loopt hoog op en er is ook de stroomopbrengst die nu verloren gaat.

De prijs van koper is de jongste tijd verdubbeld tot zo'n 2 of 3 euro per kilo en dat is dus ook de dieven wellicht niet ontgaan.