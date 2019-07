Dieven 'Lachend Kakske' te zien op sociale media

Het gaat om enkele Leuvense jongeren die de paal hebben uitgetrokken en meegenomen. Dat is op één foto duidelijk te zien. Een alerte dame nam er screenshots van en speelde die door naar de politie. De beelden zijn ondertussen offline gehaald. Burgemeester Bart Tommelein van Oostende zegt dat de jongeren de schade zullen moeten vergoeden, net als de kosten om de verdwaalpaal terug te plaatsen. Daarnaast riskeren ze ook een GAS-boete. Eerder vandaag had Tommelein nog een beloning beloofd aan wie mee zou helpen om de daders te vinden.

Diefstal

De diefstal van de Emoji-verdwaalpaal is opvallend, want ze is pas sinds vorige week officieel in gebruik genomen, samen met de 'Smiley' en het 'Hartje'. De Zeemoji's heten ze, en ze moeten verloren gelopen kinderen hun ouders helpen terugvinden op het strand. De drie palen staan op het Nieuwe Strand, dat is het stuk tussen de beachbars Polé Polé en Bondi Beach. Eén verdwaalpaal kost zowat 3.500 euro.

Lees ook: