Burgemeester Bart Tommelein toont zich mild voor de dieven. Ze krijgen geen GAS-boete, maar moeten wel een kleine schadevergoeding betalen, want de paal is afgekraakt. Het 'Lachend Kakske' zelf was nog intact. De verdwaalpaal kost 3.500 euro. Er is toch een PV opgesteld, omdat de jongeren nog vervolgd kunnen worden door het parket. Het 'Lachend Kakske' staat sinds gisteren weer terug op het strand van Oostende.

