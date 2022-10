Dieselprijs nadert record, morgen opnieuw duurder - Hier tank je het goedkoopst in West-Vlaanderen

De maximumprijs voor een liter diesel stijgt 6,7 cent tot 2,2390 euro per liter. De recordprijs dateert van half maart, toen de maximumprijs 2,2860 euro bedroeg voor een liter. Diesel wordt duurder doordat olie op de internationale markten in prijs stijgt.

Goedkoop tanken?

Diesel (B7) kan je vandaag nog voor 2,015 euro per liter tanken in Ichtegem.

Je tankt het goedkoopst benzine 95(E10) in Gistel. Daar betaal je volgens Carbu 1,715 euro per liter. Op de website van carbu kan je de brandstofprijzen vergelijken. Al zijn die niet altijd even nauwkeurig, is al gebleken.