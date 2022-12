Diesellek in vrachtwagen op parking in Veurne

Deze ochtend moest de brandweer van het korps van Veurne uitrukken naar de vrachtwagenparking van Romac Fuels in de Nijverheidsstraat. Uit de dieseltank van een vrachtwagen uit Litouwen lekte dieselbrandstof.

De brandweer plaatste een opvangbak onder de dieseltank en strooide absorberende korrels uit over de gelekte brandstof. De brandweer kon zo voorkomen dat de brandstof in de riolering terechtkwam. Ondertussen was de brandstof al onder enkele andere gestationeerde vrachtwagens gelopen.