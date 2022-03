Diesel vanaf morgen pak duurder, hier tank je het goedkoopst in West-Vlaanderen

Diesel aan de pomp wordt morgen/donderdag alweer duurder, zelfs in die mate dat van de accijnsverlaging van dit weekend niets meer te merken is. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs van diesel (B7) stijgt met 17,4 cent per liter tot 2,0780 euro.

Zaterdag was de prijs van zowel benzine als diesel nog maar net gedaald met 17,5 cent per liter, als gevolg van een beslissing van de federale regering om de accijnzen te verlagen. De regering wou zo de energiefactuur van de burger wat verlichten.

Maar na vijf dagen is het effect van die verlaging dus alweer verleden tijd. Aanleiding voor de forse prijsopstoot van diesel is de stijging van de olieprijs, meer bepaald de Brent, zo klinkt het bij Energia, de federatie van de oliebedrijven. "Op een week tijd is een vat Brentolie 10 dollar duurder geworden", klinkt het. "Zonder de verlaging van de accijnzen was de prijs natuurlijk nog veel hoger."

Wie nog snel goedkoper wil tanken, kan terecht in de regio rond Poperinge. Vandaag, woensdag 23 maart, tank je het goedkoopst diesel (B7) in Watou. Daar betaal je volgens Carbu 1,739 euro per liter. Dat is een groot verschil met 11 maart, toen de goedkoopste diesel 2,074 euro per liter kostte.

Op de website van carbu kan je de brandstofprijzen vergelijken. Al zijn die niet altijd even nauwkeurig, is al gebleken.