Dierenreddingsteam van brandweer haalt reptielen op

Alles samen nam de politie twee slangen, twee baardagamen en twee piranha's op. Een grote rotspython was al eerder ontsnapt uit zijn verblijf, de brandweer vond hem dood terug. Een netpython was nog in leven. De dieren zijn meegenomen naar de kazerne, de dode rotspython is naar een veearts in Steenkerke gebracht. Daarna zullen ze het dier verder onderzoeken in een faculteit van dierengeneeskunde.De twee agamen en de netpython werden toevertrouwd aan een gespecialiseerd opvangcentrum. Ook de twee grote piranha's gaan daarheen. (lees verder onder de foto)

Dieren uit Azië

Een netpython is één van de grootste slangen ter wereld en kan tot zeven meter lang worden. De slang wordt vaak gebruikt voor slangenleer. Ze komt oorspronkelijk uit Zuid-Oost Azië. Een vrouwelijke rotspythons worden tot zes meter lang en wegen gemakkelijk 90 kg. De mannetjes zijn kleiner en worden tot vier meter lang. Om die thuis te houden moet je een vergunning hebben.

Of het bij deze man allemaal wettelijk in orde was moet nog worden nagekeken. De dieren zijn voorlopig in beslag genomen.